Informations pratiques

Maintenon

Maintenon en Fête 2026

Maintenon Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Forum des associations, vide-grenier, animations, fête foraine, le centre-ville de Maintenon vivra au rythme de la fête dimanche 13 septembre !

La grande fête de Maintenon est de retour ! Ce sera le rendez-vous idéal pour flâner, faire de bonnes affaires, rencontrer les associations locales, profiter des animations… Une belle journée à ne pas manquer ! .

Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 00 45 evenementiel@maintenon.fr

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English :

With a community fair, a yard sale, activities, and a carnival, Maintenon’s downtown will be buzzing with festival excitement on Sunday, September 13!

L’événement Maintenon en Fête 2026 Maintenon a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES