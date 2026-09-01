Maintenon en Fête 2026 Maintenon
dimanche 13 septembre 2026 · Maintenon
Informations pratiques
Maintenon
Maintenon en Fête 2026
Maintenon Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Forum des associations, vide-grenier, animations, fête foraine, le centre-ville de Maintenon vivra au rythme de la fête dimanche 13 septembre !
La grande fête de Maintenon est de retour ! Ce sera le rendez-vous idéal pour flâner, faire de bonnes affaires, rencontrer les associations locales, profiter des animations… Une belle journée à ne pas manquer ! .
Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 00 45 evenementiel@maintenon.fr
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English :
With a community fair, a yard sale, activities, and a carnival, Maintenon’s downtown will be buzzing with festival excitement on Sunday, September 13!
L’événement Maintenon en Fête 2026 Maintenon a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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