Informations pratiques

Maintenon

Théâtre Mal des Maires

Maintenon Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Avec humour, tendresse et un brin d’autodérision, Mal de maires plonge dans le quotidien parfois mouvementé des élus locaux. Une comédie qui parle à tous… élus comme administrés ! Par la Compagnie Les Héliades.

À travers quatre tableaux, trois monologues et une chanson, cette comédie aborde des sujets bien connus responsabilité, parité, commissions de sécurité, intercommunalité… et tous ces petits (et grands) défis qui rythment la vie municipale. Un spectacle drôle et intelligent, où chacun pourra reconnaître un peu de sa commune… et beaucoup de lui-même ! Avec Julie de Sceaux, Thomas Marceul et Fabien Piccinin. Texte et accordéon Claude Theil. .

Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 00 45 centreculturel@maintenon.fr

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English :

With humor, tenderness, and a touch of self-deprecation, *Mal de maires* delves into the sometimes turbulent daily lives of local elected officials. A comedy that speaks to everyone—elected officials and constituents alike! By the Les Héliades Theater Company.

L’événement Théâtre Mal des Maires Maintenon a été mis à jour le 2026-08-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES