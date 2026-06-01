LA MASTERCLASS DES ÉTOILES DU CLASSIQUE, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye

LA MASTERCLASS

DES ÉTOILES DU CLASSIQUE Jeudi 25 juin, 16h00 Théâtre Alexandre Dumas Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T16:00:00+02:00 – 2026-06-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T16:00:00+02:00 – 2026-06-25T18:00:00+02:00

Yves Henry propose une exploration approfondie de l’art chopinien à travers le prisme des pianos romantiques Pleyel et Érard pour lesquels Chopin composait. Cette masterclass publique révèle comment les indications de nuances, de pédale et de phrasé prennent tout leur sens lorsqu’on les replace dans le contexte des instruments d’époque, aux mécaniques plus légères et aux sonorités plus cristallines que nos pianos modernes. Les partitions projetées sur grand écran permettront au public de suivre en temps réel les analyses comparatives et de comprendre la richesse des possibles interprétatifs. Une occasion unique pour pianistes et mélomanes de découvrir les coulisses de l’interprétation romantique de Chopin.

Théâtre Alexandre Dumas 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

LA MASTERCLASS DES ÉTOILES DU CLASSIQUE