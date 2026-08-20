La matière du temps, Centre d’art contemporain Les Tanneries, Amilly

Informations pratiques

La matière du temps 5 juin – 3 octobre 2027 Centre d’art contemporain Les Tanneries Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-05T14:30:00+02:00 – 2027-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2027-10-03T14:30:00+02:00 – 2027-10-03T18:00:00+02:00

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, La matière du temps se construit comme une expérience de l’image au moment où elle cesse d’être surface de représentation pour devenir trace, durée, matière en transformation.

Le projet prend appui sur la Verrière du Centre d’art contemporain Les Tanneries, espace long et vitré, traversé de lumière, où l’architecture industrielle — charpente métallique, parois transparentes, ouverture continue au ciel — met en jeu une relation directe au temps. La lumière y circule, glisse, traverse, et produit au sol un dessin instable d’ombres. Ce motif, toujours en déplacement, jamais identique, devient le point de départ du travail.

L’exposition s’engage à partir de cette oscillation : entre apparition et disparition, entre forme et effacement. L’image n’y est pas fixée, elle est envisagée comme un champ de variations, un espace poreux où l’ombre, la matière et la mémoire se confondent. Elle ne se donne pas comme résultat, mais comme processus — une forme en train de se faire, de se défaire, de se transformer.

Dans la Verrière, les œuvres composent un ensemble suspendu, à la fois continu et fragmenté. Elles rejouent le passage entre horizontalité et verticalité, entre empreinte et structure. L’installation ne se stabilise jamais : elle reste traversée par la lumière, l’air, les déplacements, les conditions mêmes du lieu. Ce qui apparaît est toujours en train de se déplacer.

Dans la Petite Galerie, un ensemble d’œuvres prolonge cette recherche autour de l’image comme surface sensible. Recouvrement, altération, fragmentation, glissement de la forme vers la matière : autant de gestes qui déplacent la photographie vers un état instable, où elle ne cesse d’être traversée par ce qui la déborde.

La place du public s’inscrit dans une logique de circulation qui prend racine dans une résidence menée en amont au sein du centre d’art. Cette résidence ouvre un espace d’expérimentation prolongé en relation avec le territoire et différents publics. À travers ateliers, rencontres et workshops, elle ne relève pas d’un dispositif de médiation périphérique mais d’un prolongement direct de la recherche : des gestes, des échanges, des matières mises en circulation qui participent à la construction même du projet.

Dans ce champ élargi, la présence des publics prolonge et déplace l’expérience des œuvres. Par leurs déplacements, leurs perceptions, leurs rythmes d’attention, ils activent les espaces. Rien n’y est extérieur : tout participe d’un même champ de relations, où les conditions de visibilité, de lecture et d’émergence ne cessent d’être réajustées.

La matière du temps poursuit ainsi une recherche où l’image se déconstruit pour devenir matière. Elle ne cherche pas à fixer la mémoire, mais à fabriquer les conditions de son apparition : dans la lumière, dans la trace, dans l’instabilité des formes.

Ce qui se donne à voir n’est jamais pleinement lisible. Cela oscille, se déplace, se défait. L’exposition propose ainsi une traversée de l’image comme matière vivante — toujours en train de se recomposer.

Centre d’art contemporain Les Tanneries 234 rue des ponts, 45200 Amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 85 28 50 https://lestanneries.fr/informations/ https://www.facebook.com/lestanneriescac;https://www.instagram.com/lestanneries_cacin/;https://www.linkedin.com/company/les-tanneries-centre-d-art-contemporain/;https://vimeo.com/lestanneriescacamilly;https://mastodon.social/@lestanneries_cacin Implanté à Amilly, aux portes du Loiret, le centre d’art contemporain Les Tanneries occupe un vaste site industriel réhabilité, où patrimoine, architecture et création dialoguent en permanence. Édifiées en 1947 par l’industriel André Grandclément, les anciennes tanneries ont connu de multiples usages — usine, entrepôt, friche artistique — avant d’être transformées par la ville d’Amilly en un lieu dédié à la recherche, à la production et à la diffusion de l’art contemporain. Inauguré en 2016 après une réhabilitation menée par l’architecte Bruno Gaudin, le centre d’art déploie près de 2 500 m² d’espaces d’exposition : une grande halle de 1 320 m², une galerie haute de 500 m², une petite galerie de 125 m² et une verrière de 500 m², auxquels s’ajoutent deux ateliers de production et un parc arboré pensé comme un prolongement du parcours d’exposition. La générosité des volumes offre aux artistes des conditions propices à la création d’oeuvres d’envergure, souvent conçues in situ. Les Tanneries développent un projet artistique fondé sur l’expérimentation, la recherche et la rencontre. Résidences, expositions, actions culturelles et éditions s’articulent autour d’une même ambition : donner à voir un art en train de se faire et favoriser la transmission au sein du territoire. Le centre invite ainsi le public à une expérience immersive de la création contemporaine. Visites guidées, ateliers, rencontres avec les artistes, conférences et performances permettent d’aborder les oeuvres à travers leurs processus de conception et de saisir la singularité des démarches artistiques. Grâce à ses dispositifs d’accompagnement, le centre favorise la proximité entre artistes et visiteurs et propose des formats adaptés à tous les publics, des scolaires aux groupes associatifs, pour expérimenter, questionner et apprécier l’art contemporain dans toute sa diversité. Chaque année, une nouvelle saison s’ouvre, structurée en trois cycles. Ce fonctionnement permet d’accueillir successivement des artistes investissant les différents espaces du lieu pour y déployer leurs recherches. Le commissariat d’exposition — parfois confié à des commissaires invités — assure la cohérence d’ensemble, renouvelle les regards et met en relation les oeuvres avec l’architecture du site. Train

Paris–Nevers (gare de Paris-Bercy) : 1h

Paris–Montargis (gare de Lyon) : 1h40

Vélo

Accès via la Véloroute du canal de Briare

Parking vélo disponible

Bus (depuis Montargis)

Depuis la gare → place Mirabeau (10 min à pied ou bus 1)

Puis bus 5 direction Hôpital, arrêt Tanneries

Voiture

Depuis Paris : A6 puis A77, sortie D943 Amilly Centre

Parking sur place

Accessibilité PMR

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, La matière du temps se construit comme une expérience de l’image au moment où elle cesse d’être surface de représentation pour devenir trace, durée, …

©Morvarid K, ADAGP, Paris, 2026