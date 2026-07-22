La matinale, un été afghan Ferme du Lianver Lannion
samedi 25 juillet 2026 · Ferme du Lianver · Lannion
Informations pratiques
Lannion
La matinale, un été afghan
Ferme du Lianver Ciné el Mundo-20 000 docs sur la terre Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Documentaire. Un petit-déjeuner est offert à 9 h 30, avant la projection du documentaire sur le voyage de James Ivory en Afghanistan en 1960. Images inédites restées 60 ans dans une malle.
Giles Gardner, James Ivory .
Ferme du Lianver Ciné el Mundo-20 000 docs sur la terre Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 02 30 53
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English :
L’événement La matinale, un été afghan Lannion a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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