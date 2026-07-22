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AGENDA · Lannion

La matinale, un été afghan Ferme du Lianver Lannion

samedi 25 juillet 2026 · Ferme du Lianver · Lannion

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Ferme du Lianver
Adresse
Ciné el Mundo-20 000 docs sur la terre
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

La matinale, un été afghan

Ferme du Lianver Ciné el Mundo-20 000 docs sur la terre Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Documentaire. Un petit-déjeuner est offert à 9 h 30, avant la projection du documentaire sur le voyage de James Ivory en Afghanistan en 1960. Images inédites restées 60 ans dans une malle.
Giles Gardner, James Ivory   .

Ferme du Lianver Ciné el Mundo-20 000 docs sur la terre Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 02 30 53 

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English :

L’événement La matinale, un été afghan Lannion a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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