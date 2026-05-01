La matinée des familles CSC Champdeniers

Champdeniers

La matinée des familles

CSC 1 place Porte St Antoine Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Cette matinée des familles est organisée par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine. .

CSC 1 place Porte St Antoine Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27 famille.luv@csc79.org

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English : La matinée des familles

L’événement La matinée des familles Champdeniers a été mis à jour le 2026-05-21 par CC Val de Gâtine