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Repair Café CSC Champdeniers

Repair Café CSC Champdeniers

Repair Café CSC Champdeniers samedi 30 mai 2026.

Lieu : CSC

Adresse : 1 Place Porte St Antoine

Ville : 79220 Champdeniers

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Champdeniers

Repair Café

CSC 1 Place Porte St Antoine Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Atelier de réparation solidaire entre habitant organisé par le Centre Socio Culturel les Unis Vers en Val de Gâtine.   .

CSC 1 Place Porte St Antoine Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 19 38 66 

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English : Repair Café

L’événement Repair Café Champdeniers a été mis à jour le 2026-05-21 par CC Val de Gâtine

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