LA MÉDIATHÈQUE EN MODE JEUX! Square du 11 Novembre 1918 Portet-sur-Garonne

LA MÉDIATHÈQUE EN MODE JEUX!

Square du 11 Novembre 1918 MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE FRANÇOIS PÉRALDI Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29 17:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Et si la médiathèque devenait, le temps d’un après-midi, un grand plateau de jeu ? inscrivez vous!

Petits stratèges, amateurs de défis, explorateurs de mondes imaginaires ou simples curieux, tout le monde est le bienvenu.

Que vous veniez en famille, entre amis, ou en solo pour rencontrer d’autres joueurs, il y aura forcément une partie qui vous tendra la main. Des classiques indémodables aux nouveautés ludiques, l’association Homo Ludens a concocté une sélection pour tous les goûts. Installez-vous confortablement, tirez une carte, lancez le dé… et laissez la magie du jeu opérer. .

Square du 11 Novembre 1918 MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE FRANÇOIS PÉRALDI Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 72 43 00 mediatheque@portetgaronne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How about turning the media library into a giant game board for an afternoon? Sign up now!

L’événement LA MÉDIATHÈQUE EN MODE JEUX! Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-01-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE