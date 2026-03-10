VIDE-GRENIERS BOULODROME DE CLAIRFONT Portet-sur-Garonne

VIDE-GRENIERS

BOULODROME DE CLAIRFONT Allée Cavalière Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Venez chiner, vendre ou simplement flâner lors du vide-greniers ! De nombreux exposants vous attendent.

C’est l’occasion idéale de faire le tri, de donner une seconde vie aux objets que l’on n’utilise plus et de partager un moment convivial. Un rendez-vous placé sous le signe de la bonne humeur et de l’éco-responsabilité, pour consommer autrement. .

BOULODROME DE CLAIRFONT Allée Cavalière Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31 centreculturel@portetgaronne.fr

English :

Come and bargain hunt, sell or simply stroll around the garage sale! Many exhibitors await you.

L’événement VIDE-GRENIERS Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-03-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE