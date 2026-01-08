PAPINOCCHIO SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Portet-sur-Garonne

PAPINOCCHIO

SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2026-04-22 15:30:00

Et si l’on confiait à Pinocchio lui-même le soin de raconter son histoire ? Mais attention… pas le Pinocchio de nos souvenirs d’enfance ! Non, un Pinocchio qui a traversé les âges, les planches, les mensonges et les vérités. Un Pinocchio devenu Papi. Un Papinocchio !

Car voilà longtemps qu’il en rêve se raconter enfin, revivre ses aventures, ses émois, ses métamorphoses. Comme un écho venu du temps, un souffle de bois et de mémoire. Pour donner corps à ce voyage poétique et burlesque, Papinocchio se déploie en trois figures un Papi musicien, entre contrebasse et zenco ; un Papi danseur, en hip-hop rêveur ; et un Papi conteur, qui tisse le fil de l’histoire. Trois visages, trois souffles, une seule âme. Ici, l’enfant de bois devenu grand invite petits et grands à replonger avec lui dans le merveilleux théâtre de ses souvenirs. .

SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31 centreculturel@portetgaronne.fr

