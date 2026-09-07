La Méditerranée, entre deux eaux, Bibliothèque Lys-les-Lannoy, Lys-lez-Lannoy
mardi 29 septembre 2026 · Bibliothèque Lys-les-Lannoy · Lys-lez-Lannoy
Informations pratiques
La Méditerranée, entre deux eaux 29 septembre – 7 novembre Bibliothèque Lys-les-Lannoy Nord
Entrée libre aux horaires de la bibliothéque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T14:00:00+02:00 – 2026-09-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-11-07T10:00:00+01:00 – 2026-11-07T18:00:00+01:00
A travers ces photographies réalisées par l’association » les amis de Poséidon », la Méditerranée révèle ici ses visages les plus secrets.
Chaque photographie est une invitation à découvrir ce qui se cache sous la surface que nous côtoyons chaque été, et à mieux comprendre la fragilité de cet écosystème unique.
Bibliothèque Lys-les-Lannoy 199 avenue Paul Bert 59390 Lys-lez-Lannoy Lys-lez-Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France
Exposition de photographies
Les amis de Poseidon
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