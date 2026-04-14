La mémoire des celto-ligures, Musée d’archéologie de Nice / Cimiez, Nice
La mémoire des celto-ligures, Musée d’archéologie de Nice / Cimiez, Nice samedi 23 mai 2026.
La mémoire des celto-ligures Samedi 23 mai, 17h00 Musée d’archéologie de Nice / Cimiez Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Cette année, les élèves de l’école Paule d’Essling, située à proximité du site archéologique, ont pu approfondir leurs connaissance sur les peuples qui occupaient la région avant les Romains : les tribus celto-ligures. De tradition orales, ces populations restent très mystérieuses et nous ont laissé peu de traces. Parmis celles-ci, un sanglier en tôle de bronze découvert à Ilonse, dans l’arrière-pays niçois, permet malgré tout de se projeter dans leurs croyances et leur imaginaire.
Musée d’archéologie de Nice / Cimiez 160 avenue des arènes 06000 Nice Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 81 59 57 http://www.musee-archeologie-nice.org http://linktr.ee/museearcheocimiez Musée et site archéologie de l’antique cité romaine de Cemenelum
La classe, l’œuvre !
Musée d’archéologie de Nice/Cimiez
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