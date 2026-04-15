La mer au menu : cuisine aux saveurs marines, Office de tourisme de Concarneau, Concarneau

La mer au menu : cuisine aux saveurs marines Jeudi 23 avril, 11h00 Office de tourisme de Concarneau Finistère

Sur inscription : 10 € adulte / 5€ pour les étudiants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T11:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T11:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:30:00+02:00

Curieux de nature ou fins gourmets, cette journée est faite pour vous !

À Concarneau, la mer est partout : dans nos paysages, notre culture… et nos assiettes. Le Musée de la Pêche et Cap vers la nature vous proposent une immersion originale dans cet univers marin. Le matin de 11h à 12h30, partez en balade sur le port pour découvrir les liens entre milieu marin et alimentation. L’après-midi de 14h à 16h30, place à la pratique avec un atelier cuisine autour des algues, pour allier plaisir gustatif et respect de l’environnement. Une journée pour mieux comprendre l’importance des océans, ici et ailleurs, et apprendre à les préserver tout en se régalant.

En partenariat avec le Musée de la Pêche dans le cadre du programme Hors les murs 2026.

Office de tourisme de Concarneau Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-peche.fr/activite/92/ »}]

Le matin, découverte du port entre milieu marin et alimentation. L’après-midi, atelier cuisine autour des algues, pour allier plaisir gustatif et respect de l’environnement. musée de la pêche cap vers la nature

CAP vers la nature