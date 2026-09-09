La Mer Monte ! À la Maison de la Narbonnaise, Grand Castelou, Narbonne

Informations pratiques

La Mer Monte ! À la Maison de la Narbonnaise Samedi 19 septembre, 10h00 Grand Castelou Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, rendez-vous à la Maison de la Narbonnaise pour une matinée consacrée à l’avenir de notre littoral.

10h > 13h – La Mer Monte !

Comment le littoral évoluera-t-il dans les prochaines décennies ?

Venez prendre de la hauteur, goûter le futur, partager vos connaissances et laisser libre cours à votre imagination grâce à des outils ludiques et interactifs. Une manière originale d’explorer sous toutes ses facettes le phénomène de l’élévation du niveau de la mer et les transformations de notre littoral.

Animation proposée par Delphine Bruyère-Heinrich – C’est ma nature.

Gratuit – Sans réservation

10h30 > 12h – Découvrez Littoral Rush en avant-première !

Testez Littoral Rush, un jeu de stratégie et de coopération où chaque décision compte !

Face à la montée du niveau de la mer, il faudra réfléchir, coopérer et faire les bons choix collectivement pour relever les défis et imaginer des solutions pour préserver le littoral.

À partir de 15 ans

Gratuit

⚠️ 6 participants maximum

Réservation obligatoire au 04 68 42 70 45

Samedi 19 septembre 2026

Maison de la Narbonnaise

Une matinée pour expérimenter, jouer et réfléchir ensemble à l’avenir du littoral de la Narbonnaise.

Grand Castelou 185 chemin de Mandirac, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 0633859519 https://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/ Constitué d’une équipe d’une dizaine de personnes en insertion professionnelle, le chantier de charpenterie de marine du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée est dirigé par Yann Pajot, charpentier de marine et expert auprès de la DRAC.

Le chantier charpenterie de marine du Parc est emblématique en France. Il œuvre pour la conservation du patrimoine maritime et fluvial national. Son équipe travaille toute l’année entre le domaine du Grand Castélou et l’écluse de Mandirac à Narbonne pour entretenir et restaurer le patrimoine maritime et fluvial languedocien en mettant en œuvre des techniques traditionnelles de charpenterie de marine.

Porté par le Parc naturel régional, financé par l’Europe, l’État, le département de l’Aude et Le Grand Narbonne, ce chantier est axé sur la réinsertion socio-professionnelle au travers de la restauration d’un mobilier classé. Parking et lieu d’accueil du public sur place.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, rendez-vous à la Maison de la Narbonnaise pour une matinée consacrée à l’avenir de notre littoral.

©DR