La métallurgie antique Vesunna Périgueux
La métallurgie antique Vesunna Périgueux mardi 23 juin 2026.
Périgueux
La métallurgie antique
Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00
Date(s) :
2026-06-23
A travers un atelier de bronzier en archéologie expérimentale, découvrez les techniques de fabrication des objets en métal dans l’Antiquité .
Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92
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English :
L’événement La métallurgie antique Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux
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