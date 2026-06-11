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La métallurgie antique Vesunna Périgueux

La métallurgie antique Vesunna Périgueux

La métallurgie antique Vesunna Périgueux mardi 23 juin 2026.

Lieu : Vesunna

Adresse : 20 Rue 26ème Régiment d'Infanterie

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 8 Tarif de base plein tarif

Périgueux

La métallurgie antique

Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :
2026-06-23

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Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92 

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English :

L’événement La métallurgie antique Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux

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