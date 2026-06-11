Les vacances au musée la parure préhistorique Musée d’art et d’archéologie Périgueux jeudi 23 juillet 2026.

Périgueux

Les vacances au musée la parure préhistorique

Musée d’art et d’archéologie 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

A partir de 6 ans et en famille, découverte des bijoux des hommes et des femmes du Paléolithique, façonnage d’une perle en stéatite et fabrication d’un collier préhistorique .

Musée d’art et d’archéologie 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 73

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English :

L’événement Les vacances au musée la parure préhistorique Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux