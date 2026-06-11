Les vacances au musée la parure préhistorique Musée d’art et d’archéologie Périgueux
Les vacances au musée la parure préhistorique Musée d’art et d’archéologie Périgueux jeudi 23 juillet 2026.
Périgueux
Les vacances au musée la parure préhistorique
Musée d’art et d’archéologie 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
A partir de 6 ans et en famille, découverte des bijoux des hommes et des femmes du Paléolithique, façonnage d’une perle en stéatite et fabrication d’un collier préhistorique .
Musée d’art et d’archéologie 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 73
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English :
L’événement Les vacances au musée la parure préhistorique Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux
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