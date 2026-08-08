La Micro-Folie célèbre la photographie, Eden Espace culturel, Eymet

Informations pratiques

La Micro-Folie célèbre la photographie 18 et 19 septembre Eden Espace culturel Dordogne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:30:00+02:00

L’Eden – Micro-Folie et numérisation du patrimoine

Découvrez la Micro-Folie à travers une sélection de contenus consacrés à l’histoire de la photographie, des premières images aux pratiques contemporaines.

Pendant ces trois journées, le hall de l’Eden accueillera également une opération de collecte et de numérisation du patrimoine local. Photographiez ou numérisez vos anciennes photos, cartes postales, affiches, documents ou petits objets qui racontent l’histoire d’Eymet et de son territoire. L’objectif est de constituer une banque d’images destinée à préserver cette mémoire et à la transmettre aux générations futures.

La Micro-Folie et cette opération de numérisation seront animées par les bénévoles et les élu·es de la délégation à la culture.

Eden Espace culturel 26 avenue de la bastide 24500 Eymet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0661098593 Espace culturel Eden et salle de spectacle Parkings // accessibilité handicapés

L’Eden – Micro-Folie et numérisation du patrimoine