La Micro Folie Fables et Contes Espace Jean Moulin Argentan

Argentan

Micro conférence Fables et Contes La Micro-Folie

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-04 14:30:00

fin : 2026-08-28 15:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Ce mois-ci, à la Micro-Folie Les bêtes se la racontent !

Les animaux des fables et des contes prennent vie à Micro-Folie !

Micro conférence Fables et Contes

Rusé, courageux ou farceur pourquoi les animaux des contes et des fables

agissent comme les humains ?

Les jours d’ouverture à 14h30 et 15h30

Durée 30 minutes

Tout public. Accès libre

Les jours d’ouverture disponibles prochainement. .

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr

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English : Micro conférence Fables et Contes La Micro-Folie

L’événement Micro conférence Fables et Contes La Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres d’Argentan Intercom