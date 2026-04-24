La Micro Folie Fables et Contes Espace Jean Moulin Argentan
La Micro Folie Fables et Contes Espace Jean Moulin Argentan mercredi 5 août 2026.
Argentan
Micro conférence Fables et Contes La Micro-Folie
Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-28 15:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Ce mois-ci, à la Micro-Folie Les bêtes se la racontent !
Les animaux des fables et des contes prennent vie à Micro-Folie !
Micro conférence Fables et Contes
Rusé, courageux ou farceur pourquoi les animaux des contes et des fables
agissent comme les humains ?
Les jours d’ouverture à 14h30 et 15h30
Durée 30 minutes
Tout public. Accès libre
Les jours d’ouverture disponibles prochainement. .
Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr
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English : Micro conférence Fables et Contes La Micro-Folie
L’événement Micro conférence Fables et Contes La Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres d’Argentan Intercom
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