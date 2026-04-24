Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Micro Folie Micro-conférence Espace Jean Moulin Argentan

La Micro Folie Micro-conférence Espace Jean Moulin Argentan mercredi 5 août 2026.

Lieu : Espace Jean Moulin

Adresse : 4 rue Charles Léandres

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Argentan

Micro-conférence Un certain regard sur la domestication Micro-Folie

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-05

Ce mois ci à la Micro-Folie Du sauvage au domestique
Ce qui lie les humains et les animaux, c’est notamment la domestication. La Micro-Folie s’intéresse à ce changement de statut de certains animaux, et ses indices dans l’art.
Micro-conférence Un certain regard
sur la domestication
Les artistes ont bien des façons de représenter ces liens singuliers entre
Hommes et animaux !
Durée 30 minutes
Tout public, accès libre
Les jours d’ouverture à 14h30 et 15h30 (Dates disponibles prochainement)   .

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09  micro.folie@argentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-conférence Un certain regard sur la domestication Micro-Folie

L’événement Micro-conférence Un certain regard sur la domestication Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres d’Argentan Intercom

À voir aussi à Argentan (Orne)