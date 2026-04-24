La Micro Folie Micro-conférence Espace Jean Moulin Argentan

Argentan

Micro-conférence Un certain regard sur la domestication Micro-Folie

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-05

Ce mois ci à la Micro-Folie Du sauvage au domestique

Ce qui lie les humains et les animaux, c’est notamment la domestication. La Micro-Folie s’intéresse à ce changement de statut de certains animaux, et ses indices dans l’art.

Micro-conférence Un certain regard

sur la domestication

Les artistes ont bien des façons de représenter ces liens singuliers entre

Hommes et animaux !

Durée 30 minutes

Tout public, accès libre

Les jours d’ouverture à 14h30 et 15h30 (Dates disponibles prochainement) .

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr

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English : Micro-conférence Un certain regard sur la domestication Micro-Folie

L’événement Micro-conférence Un certain regard sur la domestication Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres d’Argentan Intercom