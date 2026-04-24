La Micro Folie Micro-conférence Espace Jean Moulin Argentan
La Micro Folie Micro-conférence Espace Jean Moulin Argentan mercredi 5 août 2026.
Argentan
Micro-conférence Un certain regard sur la domestication Micro-Folie
Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-05
Ce mois ci à la Micro-Folie Du sauvage au domestique
Ce qui lie les humains et les animaux, c’est notamment la domestication. La Micro-Folie s’intéresse à ce changement de statut de certains animaux, et ses indices dans l’art.
Micro-conférence Un certain regard
sur la domestication
Les artistes ont bien des façons de représenter ces liens singuliers entre
Hommes et animaux !
Durée 30 minutes
Tout public, accès libre
Les jours d’ouverture à 14h30 et 15h30 (Dates disponibles prochainement) .
Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-conférence Un certain regard sur la domestication Micro-Folie
L’événement Micro-conférence Un certain regard sur la domestication Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres d’Argentan Intercom
À voir aussi à Argentan (Orne)
- Mémoire en couleurs Argentan et Fernand Léger Musée Fernand Léger André Mare Argentan 24 avril 2026
- Repair Café – Vélo, FABLAB de la Médiathèque François Mitterand, Argentan 25 avril 2026
- Visite sensible au cœur des œuvres Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan 25 avril 2026
- Journée Kin Ball Place Pierre Semard Argentan 26 avril 2026
- MICHELLE, DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT UN SELFIE A AUSCHWITZ ? Quai des Arts Argentan 29 avril 2026