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La Micro Folie Mon animal idéal Espace Jean Moulin Argentan

La Micro Folie Mon animal idéal Espace Jean Moulin Argentan mercredi 2 septembre 2026.

Lieu : Espace Jean Moulin

Adresse : 4 rue Charles Léandres

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : mercredi 2 septembre 2026

Fin : mercredi 2 septembre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Argentan

Atelier Mon animal idéal Micro-Folie

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 10:30:00
fin : 2026-09-02 12:00:00

Date(s) :
2026-09-02 2026-09-16 2026-09-30

Ce moi- ci, à la Micro Folie Du sauvage au domestique
Ce qui lie les humains et les animaux, c’est notamment la domestication. La Micro-Folie s’intéresse à ce changement de statut de certains animaux, et ses indices dans l’art.
Mon animal idéal Atelier techniques mixtes
Venez fabriquer votre animal rien qu’à, vous, réel ou inventé de toutes pièces,
avec les matériaux qui vous inspirent.
Les mercredis 2, 16 et 30 septembre,
de 10h30 à 12h
Tout public, sur inscription   .

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09  micro.folie@argentan.fr

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English : Atelier Mon animal idéal Micro-Folie

L’événement Atelier Mon animal idéal Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres d’Argentan Intercom

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