La Micro Folie Musée numérique Espace Jean Moulin Argentan

Argentan

Musée numérique Du sauvage au domestique La Micro-Folie

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-02

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-02

Ce mois-ci à la Micro Folie Du sauvage au domestique

Ce qui lie les humains et les animaux, c’est notamment la domestication. La Micro-Folie s’intéresse à ce changement de statut de certains animaux, et ses indices dans l’art.

Musée numérique d’Argentan Espace Jean Moulin

Gratuit, accès libre

Dates des ateliers à venir

Tout public/Ateliers gratuits/Sur inscription .

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musée numérique Du sauvage au domestique La Micro-Folie

L’événement Musée numérique Du sauvage au domestique La Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres d’Argentan Intercom