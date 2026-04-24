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La Micro Folie Musée numérique Espace Jean Moulin Argentan

La Micro Folie Musée numérique Espace Jean Moulin Argentan mercredi 2 septembre 2026.

Lieu : Espace Jean Moulin

Adresse : 4 rue Charles Léandres

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : mercredi 2 septembre 2026

Fin : mercredi 30 septembre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Argentan

Musée numérique Du sauvage au domestique La Micro-Folie

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-02
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-02

Ce mois-ci à la Micro Folie Du sauvage au domestique
Ce qui lie les humains et les animaux, c’est notamment la domestication. La Micro-Folie s’intéresse à ce changement de statut de certains animaux, et ses indices dans l’art.
Musée numérique d’Argentan Espace Jean Moulin
Gratuit, accès libre
Dates des ateliers à venir
Tout public/Ateliers gratuits/Sur inscription   .

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09  micro.folie@argentan.fr

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English : Musée numérique Du sauvage au domestique La Micro-Folie

L’événement Musée numérique Du sauvage au domestique La Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres d’Argentan Intercom

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