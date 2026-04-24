La Micro Folie Musée numérique Espace Jean Moulin Argentan
La Micro Folie Musée numérique Espace Jean Moulin Argentan mercredi 2 septembre 2026.
Argentan
Musée numérique Du sauvage au domestique La Micro-Folie
Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-02
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-02
Ce mois-ci à la Micro Folie Du sauvage au domestique
Ce qui lie les humains et les animaux, c’est notamment la domestication. La Micro-Folie s’intéresse à ce changement de statut de certains animaux, et ses indices dans l’art.
Musée numérique d’Argentan Espace Jean Moulin
Gratuit, accès libre
Dates des ateliers à venir
Tout public/Ateliers gratuits/Sur inscription .
Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr
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English : Musée numérique Du sauvage au domestique La Micro-Folie
L’événement Musée numérique Du sauvage au domestique La Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres d’Argentan Intercom
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