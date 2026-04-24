La Micro Folie Portrait chinois Espace Jean Moulin Argentan

Argentan

Atelier dessin, encre et aquarelle Portrait chinois -Micro-Folie

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 10:30:00

fin : 2026-09-09 12:00:00

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-23

Ce moi- ci, à la Micro Folie Du sauvage au domestique

Ce qui lie les humains et les animaux, c’est notamment la domestication. La Micro-Folie s’intéresse à ce changement de statut de certains animaux, et ses indices dans l’art.

Portrait chinois animalier Atelier dessin, encre et aquarelle

Si vous étiez un animal, lequel seriez vous ? Laissez votre imagination guider

crayons et pinceaux pour créer votre portrait chinois animalier.

Tout public, sur inscription .

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr

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English : Atelier dessin, encre et aquarelle Portrait chinois -Micro-Folie

L’événement Atelier dessin, encre et aquarelle Portrait chinois -Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres d’Argentan Intercom