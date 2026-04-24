La Micro Folie Portraits métamorphosés Espace Jean Moulin Argentan

Argentan

Atelier collages numériques Portraits métamorphosés Micro-Folie

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Ce mois-ci, à la Micro-Folie Les bêtes se la racontent !

Les animaux des fables et des contes prennent vie à Micro-Folie !

Portraits métamorphosés

Atelier collages numériques

Transformez les œuvres du musée à votre guise ajoutez des accessoires à

un animal, ou relookez un portrait ancien avec des plumes et des écailles !

-Tout public, sur inscription

Dates et horaires disponibles prochainement. .

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr

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English : Atelier collages numériques Portraits métamorphosés Micro-Folie

L’événement Atelier collages numériques Portraits métamorphosés Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres d’Argentan Intercom