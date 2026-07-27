LA MINE DE LÉO LE SAUVAGE BAR A COPAIN.ES Nantes
samedi 29 août 2026 · LE SAUVAGE BAR A COPAIN.ES · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-29 20:30 – 23:00
Gratuit : non Tout public
La Mine de Léo c’est de la chanson française exotique. C’est frais, acidulé et ça donne la pêche!Des morceaux chaloupés, enjoués et dansants accompagnés de textes criants de vérité, un tantinet punk et malicieux.La Mine de Léo donne un univers joyeux et révolté. Léo parle de la vie en général et surtout de la sienne. Elle nous livre avec sa voix grave et atypique, une vision intime et pourtant si universelle du monde. Une vision moderne qui donne envie d’aller plus loin.https://www.laminedeleo.com/https://www.youtube.com/watch?v=PdjGbA6wl0U
LE SAUVAGE BAR A COPAIN.ES Nantes 44000
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