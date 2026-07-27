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LA MINE DE LÉO LE SAUVAGE BAR A COPAIN.ES Nantes

samedi 29 août 2026 · LE SAUVAGE BAR A COPAIN.ES · Nantes

LA MINE DE LÉO LE SAUVAGE BAR A COPAIN.ES Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:30
Lieu
LE SAUVAGE BAR A COPAIN.ES
Adresse
12 rue Léon Blum, 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-29 20:30 – 23:00
Gratuit : non  Tout public 

La Mine de Léo c’est de la chanson française exotique. C’est frais, acidulé et ça donne la pêche!Des morceaux chaloupés, enjoués et dansants accompagnés de textes criants de vérité, un tantinet punk et malicieux.La Mine de Léo donne un univers joyeux et révolté. Léo parle de la vie en général et surtout de la sienne. Elle nous livre avec sa voix grave et atypique, une vision intime et pourtant si universelle du monde. Une vision moderne qui donne envie d’aller plus loin.https://www.laminedeleo.com/https://www.youtube.com/watch?v=PdjGbA6wl0U

LE SAUVAGE BAR A COPAIN.ES Nantes 44000


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