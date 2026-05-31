La Mizik dan ker Sin Pier, Boulevard Hubert Delisle 97410 Saint-Pierre, Saint-Pierre

La Mizik dan ker Sin Pier 20 et 21 juin Boulevard Hubert Delisle 97410 Saint-Pierre La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T15:30:00+02:00 – 2026-06-20T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Cette année, La Fête de la musique à Saint-pierre se décline sur tout le mois de Juin!

Du 3 au 21 juin 2026, Saint-Pierre vivra au rythme de la Fête de la Musique avec une programmation gratuite proposée dans plusieurs quartiers et sur le front de mer. La manifestation traversera Basse-Terre, Mont-Vert-les-Hauts, Grands-Bois et Pierrefonds avant les grandes soirées des 20 et 21 juin. Maloya, séga, dancehall, rock, musiques urbaines, chorales, danse, ateliers et pratiques amateurs se retrouveront dans différents espaces de la ville.

Cette édition met en lumière les artistes réunionnais, les jeunes talents, les associations et les musiciens qui font vivre la culture au quotidien.

Infoline: 02 62 32 62 00

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La programmation :

– Le 03 Juin à Basse-Terre (dès 18H – Mairie annexe) : Simangavol, Forêt Vert, Yeko (en partenariat avec le Sakifo Festival) & Aïssya

– Le 04 Juin à Mont-Vert Les Hauts (dès 17H – Domaine Vidot) : Mont-Vert Lé La, Association Martre, Zéness Mont-Vert City, N3C, Lindigo Family & Anna Sato Insulae (en partenariat avec le TEAT)

– Le 13 Juin à Grand-Bois (dès 18H -Terrain Paddock) : Elodie Lauret, Jo Lauret, Tropical Band, Secteur 410 & Yango Roots

– Le 19 Juin à Pierrefonds (18H – Théâtre de Pierrefonds) : Lekol Mizik Trad, Gayar Mélanzé, Kafla, Kent’1 & DJ Msy

– Le 20 Juin sur la Place Rotary (dès 17H 30) : Atelier municipal de musique • Laurent Payet & Eric Juan, Divo Orléonne, Fabrice Legros, Saint John

– 21 Juin : 8 scènes

• Sur la Place Rotary (démo de danses) (dès 16H30) : Association ACSLADE (Maloya), Association Danse en ligne n°1 – Dépendance 974, 974 All Star Show (Hip Hop, cultures urbaines), Association Danse en ligne n°2 – Panthère Club, Danse Flowers (Coupé-décalé), Association Mangaladeva (Danse Bollywood), Art Ocean Réunion avec Wassila Gérard (Danse orientale), Association Éternelle (Modern Jazz), Flamenco 974 – Initiation, Jeff tonight (Salsa solo & Salsa duo), Père Favron – BAT’SONMOK (Déambulation, percussions), Atelier musique section Maloya & FLASH MOB • Sur la Place Napoléon Hoareau (dès 16H): Léspri Maloya, Daloner, Zanatany Maloya, Couler Péï, Zenes Tradition, Mangalor, Gadiembé Maloya, Mokap • Forum des Jardins de la plage (dès 15H) : Bagobas, TRAMAY, Konsians, DENTOFF, Dan Rond Ker Maloya, Jeune débrouillard, Milor, TM – Petit Bigot – Mitrix, SRB Ilyass, Florian Louis DJ Esplanade Desforges Boucher (dès 17H) : Xonne, One Day Paradise, Shadow Killa 974, Ano & Kay, Yabenabi, Alexandra Mussard, Soul Bic’Brothers, Bef Séga • Belvédère : Tikaillou, Generation, Mister Joce Band, Dipadema, Tau Ceti, A gauche du ponton • Parking Abdel KADER : Espace guinguette + Karaoke • A côté de la Rivière d’Abord : Léspas Fonn Kèr • Sur la Place Albany (dès 17H30) : Atelier municipal de musique section chorale, AMM section violon, AMM Maloya, Jean Roland Miquel (live accompagné du groupe Kayen nouvelle génération et ses invités), KVNN, Léa Churros, Kaf Malbar & DJ Lof Rikos https://www.saintpierre.re/culture/les-evenements-culturelshttps://www.facebook.com/SaintPierreCulture

Boulevard Hubert Delisle 97410 Saint-Pierre boulevard Hubert Delisle 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 02 62 32 62 00 https://www.saintpierre.re/culture/musique/saint-pierre-fete-la-musique https://www.facebook.com/SaintPierreCulture/ [{« link »: « https://www.saintpierre.re/culture/les-evenements-culturelles »}, {« link »: « https://www.facebook.com/SaintPierreCulture »}, {« link »: « http://www.facebook.com/SaintPierreCulture »}, {« link »: « https://www.saintpierre.re/culture/les-evenements-culturels »}] Une Fête de la Musique en douze stations, un parcours sonore au cœur de Saint-Pierre.

Le 21 juin, la Ville se transforme en scène à ciel ouvert : du quartier de Terre-Sainte au rond-point de la plage, douze espaces accueillent des concerts gratuits, éclectiques et festifs. De la musique classique au maloya, en passant par les talents lycéens, les groupes émergents et les artistes confirmés, chacun est invité à déambuler ou à s’arrêter, le temps d’un instant partagé. Une symphonie vivante, à l’image de Saint-Pierre : chaleureuse, vibrante et ouverte à tous. interdiction de stationnement :

Parking devant la place Pilon, Boulevard Hubert Delisle, Par- king Forum (organisation), Parking Abdel Kader (organisation & artistes), Parking Base nautique de 6h à minuit le 21 juin

Parking Desforges Boucher, de 6h à midi du 20 au 22 juin

interdiction de circulation :

Depuis rond-point Lamiral Lacaze au Boulevard Hubert (Rond point Groupama) et les rues adjacentes le 21 juin de 6h à minuit

Du 3 au 21 juin 2026, Saint-Pierre vivra au rythme de la Fête de la Musique avec une programmation gratuite proposée dans plusieurs quartiers et sur le front de mer.

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