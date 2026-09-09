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La monnaie en Grèce antique, des origines à Cléopâtre, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

La monnaie en Grèce antique, des origines à Cléopâtre, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

La monnaie en Grèce antique, des origines à Cléopâtre Vendredi 18 septembre, 17h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Cette conférence, qui s’inscrit dans le cadre du festival « Allez savoir », s’adresse à tous les curieux et passionnés d’histoire, d’Antiquité et de monnaies anciennes. A travers des exemples concrets, nous verrons comment la monnaie est née et s’est épanouie au sein des cités grecques, puis des grands royaumes hellénistiques héritiers de l’empire d’Alexandre le Grand.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille

@Voyage pittoresque de la Grèce,Choiseul-Gouffier

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