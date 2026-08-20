« La montagne a des oreilles » – Spectacle participatif, musical, visuel et conté., Espace Saint-Eloi, Séez

Informations pratiques

« La montagne a des oreilles » – Spectacle participatif, musical, visuel et conté. Samedi 19 septembre, 15h00 Espace Saint-Eloi Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Si le son de l’Alpe palpite dans vos binettes, ouvrez grands vos écoutilles ! Car tout là-haut, de vallées en pics, d’alpages en refuges, on raconte que la montagne a des oreilles.

Concert de marmottes siffleuses, murmure perlé du torrent, crissements de cristaux de neige… Prenez garde, les montagnards ont plus d’un son dans leur besace.

Mais alors, qui donc se cache dans la boîte à meuh ? Pourquoi faire éclore un edelweiss d’un conte ? Comment se confectionner un cor des Alpes en un tour de main ? Qu’est-ce qu’une mâchoire d’âne peut-elle nous raconter ? Chut… écoutez le chant des clochettes. Il se pourrait qu’elles vous en disent long sur un secret d’enfance bien gardé !

Spectacle participatif, musical, visuel et conté.

Jeune public et familles ( à partir de 4 ans )

Conteur : Nicolas Perrillat

Espace Saint-Eloi 5, rue Saint-Pierre, 73700 Séez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 41 00 54 http://www.seez.fr https://www.facebook.com/Maison-de-SEEZ-Bureau-Information-Services-240566166107345/?ref=bookmarks L’ Espace Saint-Eloi est situé au cœur du village de Séez. Ce bâtiment, qui abritait anciennement une forge, a été réhabilité pour accueillir une surface d’exposition d’environ 200 m².

Il présente trois thèmes : le travail de la Forge, la Bijouterie Savoyarde et l’Art Baroque.

 La visite permettra d’apprécier la vie du forgeron dans un espace reconstitué. Le forgeron, avec tout son art, transforme le métal en divers objets en utilisant la chaleur du feu, la force de l’eau et les outils qu’il a lui-même fabriqués pour l’aider dans son œuvre*.

 La bijouterie dévoile l’unique collection de bijoux de Savoie. Plus de 200 joyaux (croix, cœurs, broches…) sont exposés, témoins de l’appartenance à une communauté, à une religion ou à une culture, et qui ont orné la poitrine des savoyardes des siècles durant. L’atelier de bijouterie présente les techniques et l’historique de ce métier. Aujourd’hui, les bijoux de Savoie sont toujours fabriqués et portés*.

 L’ Espace Baroque Tarentaise a été totalement refait en 2024, il est désormais plus moderne et ludique

Si le son de l’Alpe palpite dans vos binettes, ouvrez grands vos écoutilles ! Car tout là-haut, de vallées en pics, d’alpages en refuges, on raconte que la montagne a des oreilles.

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