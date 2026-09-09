La montagne en tête, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Flora Tristan · Bordeaux
Informations pratiques
La montagne en tête 12 septembre – 10 octobre Bibliothèque Flora Tristan Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
L’autrice Geraldine Alibeu nous présente son exposition : « J’ai imaginé une randonnée visuelle, tactile, sonore et ludique, pour les enfants les plus jeunes et tous les amoureux de la marche, de la forêt, de la montagne. Dans cet espace, on se dirige grâce à une carte de randonnée, en suivant les panneaux. On fait son sac, on traverse un bois, on s’abrite au refuge, on écoute une histoire, on f euillette des livres d’images, on enlève ses chaussures, on se roule dans de doux cailloux, on construit un cairn, on observe un panorama… »
Venez en famille partager un doux moment dans cette exposition immersive à l’occasion du festival du quartier ICI organisé par l’association Artilus.
Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://geraldinealibeu.com/a-propos/ »}, {« link »: « https://artilus.fr/?page_id=486 »}, {« link »: « https://artilus.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Exposition immersive à découvrir en famille
© Géraldine Alibeu et Antoine Picard
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