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La montée du masculinisme en ligne, Médiathèque Grand M, Toulouse

dimanche 22 novembre 2026 · Médiathèque Grand M · Toulouse

La montée du masculinisme en ligne, Médiathèque Grand M, Toulouse

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Grand M
Adresse
37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France
Ville
31100 Toulouse
Département
Haute-Garonne

La montée du masculinisme en ligne Dimanche 22 novembre, 16h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-22T16:00:00+01:00 – 2026-11-22T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-22T16:00:00+01:00 – 2026-11-22T17:30:00+01:00

Dimanche 22 novembre 16h
Avec l’arrivée d’internet, le masculinisme a trouvé en ligne un nouvel espace d’expression. Aujourd’hui, ce sont des dizaines de comptes et de chaines qui diffusent cette idéologie et en font bien souvent un business.
Découvrons dans cet atelier comment procèdent ces individus et pourquoi les plateformes mettent en avant ce genre de contenus haineux.
Médiathèque Grand M
Durée : 1h30

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine
Découvrons dans cet atelier comment procèdent ces individus et pourquoi les plateformes mettent en avant ce genre de contenus haineux.

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