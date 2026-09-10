La montée du masculinisme en ligne, Médiathèque Grand M, Toulouse
dimanche 22 novembre 2026 · Médiathèque Grand M · Toulouse
Informations pratiques
La montée du masculinisme en ligne Dimanche 22 novembre, 16h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-22T16:00:00+01:00 – 2026-11-22T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-22T16:00:00+01:00 – 2026-11-22T17:30:00+01:00
Dimanche 22 novembre 16h
Avec l’arrivée d’internet, le masculinisme a trouvé en ligne un nouvel espace d’expression. Aujourd’hui, ce sont des dizaines de comptes et de chaines qui diffusent cette idéologie et en font bien souvent un business.
Découvrons dans cet atelier comment procèdent ces individus et pourquoi les plateformes mettent en avant ce genre de contenus haineux.
Médiathèque Grand M
Durée : 1h30
Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine
Découvrons dans cet atelier comment procèdent ces individus et pourquoi les plateformes mettent en avant ce genre de contenus haineux.
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