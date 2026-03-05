La Montée infernale 3 Clermont-Ferrand
La Montée infernale 3 Clermont-Ferrand samedi 2 mai 2026.
La Montée infernale 3
Rue docteur Hospital Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
par inscription
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
2026-05-02
Fluide Glacière relance sa Montée Infernale !
Après une deuxième édition mythique, l’association retrouve la rue Docteur Hospital à Clermont-Ferrand pour une journée de folie.
Rue docteur Hospital Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes fluideglaciere@gmail.com
English :
Fluide Glacière relaunches its Montée Infernale!
After a mythical second edition, the association returns to rue Docteur Hospital in Clermont-Ferrand for a day of madness.
