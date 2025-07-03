La Mordue Tergnier

La Mordue

La Mordue, Caroline Varlet, sort son second album. Avec Passage

à l’acte, elle donne le ton.

Elle exprime ses revendications, ses envies, ses doutes, en

abordant les sujets d’actualité qui la touchent, qui la font réagir,

qui l’amusent, l’exaspèrent, en gardant son sujet favori au coeur

de cet album, la femme et les rapports humains.

On y retrouve son engagement, sa fougue, sa passion.

La Mordue est sensible à en souffrir, fragile à en mourir et, dans sa

révolte, toujours, le souffle léger, désinvolte de la vie.

Naturellement son ton reste celui de l’humour, elle se moque

toujours d’elle-même et des autres. Elle décrit le monde qui

l’entoure, s’en amuse et s’en insurge avec cette pointe d’humanité

qui lui colle à la peau. 0 .

7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr

