Cie Topaze, Restitution des ateliers adultes Tergnier
Cie Topaze, Restitution des ateliers adultes Tergnier jeudi 11 juin 2026.
Cie Topaze, Restitution des ateliers adultes
7 Rue Marceau Tergnier Aisne
Tarif : 4 – 4 –
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Le spectacle finalise une année de rencontres, d’improvisations,
de découverte d’auteurs, avec la joie de retrouver le public.
Les ateliers ont lieu à Quessy, salle Bouly, tous les mardis soirs de 18h30 à 21h à partir de septembre.
D’autres ateliers s’y déroulent aussi pour les enfants et les ados. Informations sur cie-topaze.fr 4 .
7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cie Topaze, Restitution des ateliers adultes Tergnier a été mis à jour le 2025-07-04 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard