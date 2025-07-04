Cie Topaze, Restitution des ateliers adultes Tergnier

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cie Topaze, Restitution des ateliers adultes

7 Rue Marceau Tergnier Aisne

Début : 2026-06-11 20:30:00
2026-06-11

Le spectacle finalise une année de rencontres, d’improvisations,
de découverte d’auteurs, avec la joie de retrouver le public.
Les ateliers ont lieu à Quessy, salle Bouly, tous les mardis soirs de 18h30 à 21h à partir de septembre.
D’autres ateliers s’y déroulent aussi pour les enfants et les ados. Informations sur cie-topaze.fr 4  .

7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40  centre.culturel@ville-tergnier.fr

