Fête de la Musique Tergnier
Fête de la Musique Tergnier dimanche 21 juin 2026.
Tergnier
Fête de la Musique
Rue André Malraux Tergnier Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous le 21 juin 2026 à partir de 16h30 au Parc Sellier de Tergnier pour la fête de la musique .
Au programme:
Un événement incontournable pour célébrer la fête de la musique, organisée par le Conservatoire Municipale de Musique de Tergnier.
Petite restauration et vente de boissons sur place.
Tarif: Gratuit.
Information au 03 23 40 24 40.
Rendez-vous le 21 juin 2026 à partir de 16h30 au Parc Sellier de Tergnier pour la fête de la musique .
Au programme:
Un événement incontournable pour célébrer la fête de la musique, organisée par le Conservatoire Municipale de Musique de Tergnier.
Petite restauration et vente de boissons sur place.
Tarif: Gratuit.
Information au 03 23 40 24 40. .
Rue André Malraux Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40
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English :
Join us on June 21, 2026 from 4:30 p.m. at the Parc Sellier in Tergnier for the Fête de la Musique.
On the program:
A not-to-be-missed event to celebrate the Fête de la Musique, organized by the Conservatoire Municipale de Musique de Tergnier.
Snacks and drinks available on site.
Free admission.
Information on 03 23 40 24 40.
L’événement Fête de la Musique Tergnier a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur de Picard
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