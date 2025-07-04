Rencontre des spectateurs Tergnier

Rencontre des spectateurs

7 Rue Marceau Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:30:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Ce rendez-vous annuel est un moment privilégié

entre le public et l’équipe du Centre culturel

Municipal François Mitterrand. Cette soirée

clôture en beauté la saison écoulée et se veut

un moment de partage et de convivialité au

cours de laquelle la programmation à venir est

dévoilée en avant-première ! 0 .

7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr

