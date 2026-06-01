Tergnier

Semaine Musicale

Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-13

Rendez-vous du 13 au 19 juin et le 21 juin pour la Semaine Musicale Ternoise.

Au programme

Concert et animations.

Samedi 13 juin au Conservatoire à 18h00, Grand concert Les Muzikitos + Les saurets festifs, sur réservation.

Dimanche 14 juin au Marché de Fargniers à 11h00, Aubade au marché.

Mardi 16 juin à la Médiathèque à 17h30, Éveil musical.

Mercredi 17 juin au Conservatoire à 14h00, Chasse au trésor.

Jeudi 18 juin à l’Espace au fil de l’eau à 19h00, Soirée lyrique et percussions latinos, sur réservation.

Vendredi 19 juin au Conservatoire à 19h30, Concert de l’Union musicale de Tergnier.

Tarifs: Gratuit entrée libre ou réservation.

Information et réservation au 03 23 57 54 54.

Rendez-vous du 13 au 19 juin et le 21 juin pour la Semaine Musicale Ternoise.

Au programme

Concert et animations.

Samedi 13 juin au Conservatoire à 18h00, Grand concert Les Muzikitos + Les saurets festifs, sur réservation.

Dimanche 14 juin au Marché de Fargniers à 11h00, Aubade au marché.

Mardi 16 juin à la Médiathèque à 17h30, Éveil musical.

Mercredi 17 juin au Conservatoire à 14h00, Chasse au trésor.

Jeudi 18 juin à l’Espace au fil de l’eau à 19h00, Soirée lyrique et percussions latinos, sur réservation.

Vendredi 19 juin au Conservatoire à 19h30, Concert de l’Union musicale de Tergnier.

Tarifs: Gratuit entrée libre ou réservation.

Information et réservation au 03 23 57 54 54. .

Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 54 54

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English :

See you from June 13 to 19 and on June 21 for the Semaine Musicale Ternoise.

On the program:

Concert and entertainment.

Saturday June 13 at the Conservatoire at 6:00 pm, Grand concert by Les Muzikitos + Les saurets festifs, booking required.

Sunday June 14 at Marché de Fargniers at 11:00 am, Aubade at the market.

Tuesday June 16 at the Médiathèque at 5:30pm, Musical awakening.

Wednesday June 17 at the Conservatoire at 2:00 pm, Treasure hunt.

Thursday June 18 at Espace au fil de l’eau at 7:00 p.m., Lyric and Latin percussion evening, by reservation.

Friday June 19 at the Conservatoire at 7.30pm, Concert by the Union musicale de Tergnier.

Prices: Free admission or reservation.

Information and booking on 03 23 57 54 54.

L’événement Semaine Musicale Tergnier a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur de Picard