Semaine Musicale Tergnier
Semaine Musicale Tergnier samedi 13 juin 2026.
Tergnier
Semaine Musicale
Tergnier Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-13
Rendez-vous du 13 au 19 juin et le 21 juin pour la Semaine Musicale Ternoise.
Au programme
Concert et animations.
Samedi 13 juin au Conservatoire à 18h00, Grand concert Les Muzikitos + Les saurets festifs, sur réservation.
Dimanche 14 juin au Marché de Fargniers à 11h00, Aubade au marché.
Mardi 16 juin à la Médiathèque à 17h30, Éveil musical.
Mercredi 17 juin au Conservatoire à 14h00, Chasse au trésor.
Jeudi 18 juin à l’Espace au fil de l’eau à 19h00, Soirée lyrique et percussions latinos, sur réservation.
Vendredi 19 juin au Conservatoire à 19h30, Concert de l’Union musicale de Tergnier.
Tarifs: Gratuit entrée libre ou réservation.
Information et réservation au 03 23 57 54 54.
Rendez-vous du 13 au 19 juin et le 21 juin pour la Semaine Musicale Ternoise.
Au programme
Concert et animations.
Samedi 13 juin au Conservatoire à 18h00, Grand concert Les Muzikitos + Les saurets festifs, sur réservation.
Dimanche 14 juin au Marché de Fargniers à 11h00, Aubade au marché.
Mardi 16 juin à la Médiathèque à 17h30, Éveil musical.
Mercredi 17 juin au Conservatoire à 14h00, Chasse au trésor.
Jeudi 18 juin à l’Espace au fil de l’eau à 19h00, Soirée lyrique et percussions latinos, sur réservation.
Vendredi 19 juin au Conservatoire à 19h30, Concert de l’Union musicale de Tergnier.
Tarifs: Gratuit entrée libre ou réservation.
Information et réservation au 03 23 57 54 54. .
Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 54 54
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English :
See you from June 13 to 19 and on June 21 for the Semaine Musicale Ternoise.
On the program:
Concert and entertainment.
Saturday June 13 at the Conservatoire at 6:00 pm, Grand concert by Les Muzikitos + Les saurets festifs, booking required.
Sunday June 14 at Marché de Fargniers at 11:00 am, Aubade at the market.
Tuesday June 16 at the Médiathèque at 5:30pm, Musical awakening.
Wednesday June 17 at the Conservatoire at 2:00 pm, Treasure hunt.
Thursday June 18 at Espace au fil de l’eau at 7:00 p.m., Lyric and Latin percussion evening, by reservation.
Friday June 19 at the Conservatoire at 7.30pm, Concert by the Union musicale de Tergnier.
Prices: Free admission or reservation.
Information and booking on 03 23 57 54 54.
L’événement Semaine Musicale Tergnier a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur de Picard
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