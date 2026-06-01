Les farces de Georges Tergnier
Les farces de Georges Tergnier jeudi 11 juin 2026.
Tergnier
Les farces de Georges
7 Rue Marceau Tergnier Aisne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:30:00
fin : 2026-06-11 22:15:00
Date(s) :
2026-06-11
Rendez-vous le Jeudi 11 juin à 20h30 au Centre Culturel de Tergnier pour un Spectacle des Ateliers-Théâtre Topaze.
Au programme les farces de Georges Courteline et Georges Feydeau
Gros Chagrin — Georges Courteline
Hortense a dit J’m’en fous ! — Georges Feydeau
Dormez, je le veux ! — Georges Feydeau
Tarifs
8 €
4 € de 12 ans
Ouverture de la billetterie à 19h45.
Rendez-vous le Jeudi 11 juin à 20h30 au Centre Culturel de Tergnier pour un Spectacle des Ateliers-Théâtre Topaze.
Au programme les farces de Georges Courteline et Georges Feydeau
Gros Chagrin — Georges Courteline
Hortense a dit J’m’en fous ! — Georges Feydeau
Dormez, je le veux ! — Georges Feydeau
Tarifs
8 €
4 € de 12 ans
Ouverture de la billetterie à 19h45. .
7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 11 27
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English :
Join us on Thursday June 11 at 8.30pm at the Centre Culturel de Tergnier for a performance by Ateliers-Théâtre Topaze.
On the program: farces by Georges Courteline and Georges Feydeau
Gros Chagrin ? Georges Courteline
Hortense said: I don’t give a damn ? Georges Feydeau
Dormez, je le veux! ? Georges Feydeau
Prices
8 ?
4 ? from 12 years
Box office opens at 7:45pm.
L’événement Les farces de Georges Tergnier a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cœur de Picard
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