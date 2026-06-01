Les farces de Georges Tergnier jeudi 11 juin 2026.

Tergnier

Les farces de Georges

7 Rue Marceau Tergnier Aisne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:30:00

fin : 2026-06-11 22:15:00

Date(s) :

2026-06-11

Rendez-vous le Jeudi 11 juin à 20h30 au Centre Culturel de Tergnier pour un Spectacle des Ateliers-Théâtre Topaze.

Au programme les farces de Georges Courteline et Georges Feydeau

Gros Chagrin — Georges Courteline

Hortense a dit J’m’en fous ! — Georges Feydeau

Dormez, je le veux ! — Georges Feydeau

Tarifs

8 €

4 € de 12 ans

Ouverture de la billetterie à 19h45.

Rendez-vous le Jeudi 11 juin à 20h30 au Centre Culturel de Tergnier pour un Spectacle des Ateliers-Théâtre Topaze.

Au programme les farces de Georges Courteline et Georges Feydeau

Gros Chagrin — Georges Courteline

Hortense a dit J’m’en fous ! — Georges Feydeau

Dormez, je le veux ! — Georges Feydeau

Tarifs

8 €

4 € de 12 ans

Ouverture de la billetterie à 19h45. .

7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 11 27

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English :

Join us on Thursday June 11 at 8.30pm at the Centre Culturel de Tergnier for a performance by Ateliers-Théâtre Topaze.

On the program: farces by Georges Courteline and Georges Feydeau

Gros Chagrin ? Georges Courteline

Hortense said: I don’t give a damn ? Georges Feydeau

Dormez, je le veux! ? Georges Feydeau

Prices

8 ?

4 ? from 12 years

Box office opens at 7:45pm.

L’événement Les farces de Georges Tergnier a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cœur de Picard