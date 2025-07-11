Fête de la musique Tergnier
Fête de la musique Tergnier dimanche 21 juin 2026.
Fête de la musique
Rue André Malraux Tergnier Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Célébrez le solstice d’été dans un magnifique cadre. Le Parc
Sellier ouvre son écrin de verdure à la musique. Profitez de cette
journée unique, la plus longue de l’année pour écouter les talents
musicaux locaux que vous soyez amateur de rock, de jazz, de
pop… Chaque édition réserve son lot de surprises et invite à se
trémousser sur des rythmes effrénés. 0 .
Rue André Malraux Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 11 27
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête de la musique Tergnier a été mis à jour le 2025-07-03 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard