Fête de la musique Tergnier

Fête de la musique

Rue André Malraux Tergnier Aisne

Célébrez le solstice d’été dans un magnifique cadre. Le Parc

Sellier ouvre son écrin de verdure à la musique. Profitez de cette

journée unique, la plus longue de l’année pour écouter les talents

musicaux locaux que vous soyez amateur de rock, de jazz, de

pop… Chaque édition réserve son lot de surprises et invite à se

trémousser sur des rythmes effrénés. 0 .

Rue André Malraux Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 11 27

