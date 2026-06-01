Gouter d’exception Tergnier
Gouter d’exception Tergnier mercredi 17 juin 2026.
Tergnier
Gouter d’exception
Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 17:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Rendez-vous le mercredi 17 juin 2026 à 17h00 à la Médiathèque de Tergnier.
Au programme
Un opéra , diffusion de Monsieur Bastien & Bastienne de Mozart.
Gratuit. Tout public et en famille dès 6 ans. Durée 1h00.
Réservation au 03 23 37 25 26.
Rendez-vous le mercredi 17 juin 2026 à 17h00 à la Médiathèque de Tergnier.
Au programme
Un opéra , diffusion de Monsieur Bastien & Bastienne de Mozart.
Gratuit. Tout public et en famille dès 6 ans. Durée 1h00.
Réservation au 03 23 37 25 26. .
Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26
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English :
Meet us on Wednesday June 17, 2026 at 5:00 pm at the Médiathèque in Tergnier.
On the program:
An opera, broadcast of Mozart’s Monsieur Bastien & Bastienne.
Free admission. All ages 6 and up. Duration 1h00.
Book on 03 23 37 25 26.
L’événement Gouter d’exception Tergnier a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard
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