Tergnier

Gouter d’exception

Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 17:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Rendez-vous le mercredi 17 juin 2026 à 17h00 à la Médiathèque de Tergnier.

Au programme

Un opéra , diffusion de Monsieur Bastien & Bastienne de Mozart.

Gratuit. Tout public et en famille dès 6 ans. Durée 1h00.

Réservation au 03 23 37 25 26.

Rendez-vous le mercredi 17 juin 2026 à 17h00 à la Médiathèque de Tergnier.

Au programme

Un opéra , diffusion de Monsieur Bastien & Bastienne de Mozart.

Gratuit. Tout public et en famille dès 6 ans. Durée 1h00.

Réservation au 03 23 37 25 26. .

Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26

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English :

Meet us on Wednesday June 17, 2026 at 5:00 pm at the Médiathèque in Tergnier.

On the program:

An opera, broadcast of Mozart’s Monsieur Bastien & Bastienne.

Free admission. All ages 6 and up. Duration 1h00.

Book on 03 23 37 25 26.

L’événement Gouter d’exception Tergnier a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard