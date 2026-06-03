Quartiers d’été Tergnier
Quartiers d’été Tergnier lundi 13 juillet 2026.
Tergnier
Quartiers d’été
Tergnier Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-13
Rendez-vous 13 juillet au 7 août 2026 du lundi au jeudi de 15h00– 18h00 et le
vendredi de 15h00– 23h00
Au programme:
Du 13 au 17 juillet: Quartier roosevelt.
Du 20 au 24 juillet Quartier Pommelier.
Du 27 juillet au 31 juillet Place carnégie Fargniers.
Du 3 aout au 7 aout Parc Sellier Quartier.
-Animations pour tous les publics
-Grands jeux chaque mercredi
-Ateliers créatifs et culturels autour de l’histoire du quartier et de la région
-Activités intergénérationnelles
-Temps festifs chaque vendredi
-Interventions de nombreux partenaires
-Activités éco-responsables
Gratuit.
Informations au 03 23 57 11 27.
Rendez-vous 13 juillet au 7 août 2026 du lundi au jeudi de 15h00– 18h00 et le
vendredi de 15h00– 23h00
Au programme:
Du 13 au 17 juillet: Quartier roosevelt.
Du 20 au 24 juillet Quartier Pommelier.
Du 27 juillet au 31 juillet Place carnégie Fargniers.
Du 3 aout au 7 aout Parc Sellier Quartier.
-Animations pour tous les publics
-Grands jeux chaque mercredi
-Ateliers créatifs et culturels autour de l’histoire du quartier et de la région
-Activités intergénérationnelles
-Temps festifs chaque vendredi
-Interventions de nombreux partenaires
-Activités éco-responsables
Gratuit.
Informations au 03 23 57 11 27. .
Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 11 27
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English :
Rendezvous July 13 to August 7, 2026 Monday to Thursday, 3:00 pm? 6:00 pm and
friday from 15h00? 23h00
On the program:
July 13 to 17: Roosevelt district.
July 20 to 24: Quartier Pommelier.
July 27 to July 31: Place Carnégie Fargniers.
August 3 to August 7: Parc Sellier Quartier.
-Activities for all ages
-Big games every Wednesday
-Creative and cultural workshops on the history of the neighborhood and region
-Intergenerational activities
-Festive events every Friday
-Involvement of numerous partners
-Eco-responsible activities
Free admission.
Information on 03 23 57 11 27.
L’événement Quartiers d’été Tergnier a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard
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