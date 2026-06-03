Tergnier

Quartiers d’été

Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-13

Rendez-vous 13 juillet au 7 août 2026 du lundi au jeudi de 15h00– 18h00 et le

vendredi de 15h00– 23h00

Au programme:

Du 13 au 17 juillet: Quartier roosevelt.

Du 20 au 24 juillet Quartier Pommelier.

Du 27 juillet au 31 juillet Place carnégie Fargniers.

Du 3 aout au 7 aout Parc Sellier Quartier.

-Animations pour tous les publics

-Grands jeux chaque mercredi

-Ateliers créatifs et culturels autour de l’histoire du quartier et de la région

-Activités intergénérationnelles

-Temps festifs chaque vendredi

-Interventions de nombreux partenaires

-Activités éco-responsables

Gratuit.

Informations au 03 23 57 11 27.

Rendez-vous 13 juillet au 7 août 2026 du lundi au jeudi de 15h00– 18h00 et le

vendredi de 15h00– 23h00

Au programme:

Du 13 au 17 juillet: Quartier roosevelt.

Du 20 au 24 juillet Quartier Pommelier.

Du 27 juillet au 31 juillet Place carnégie Fargniers.

Du 3 aout au 7 aout Parc Sellier Quartier.

-Animations pour tous les publics

-Grands jeux chaque mercredi

-Ateliers créatifs et culturels autour de l’histoire du quartier et de la région

-Activités intergénérationnelles

-Temps festifs chaque vendredi

-Interventions de nombreux partenaires

-Activités éco-responsables

Gratuit.

Informations au 03 23 57 11 27. .

Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 11 27

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English :

Rendezvous July 13 to August 7, 2026 Monday to Thursday, 3:00 pm? 6:00 pm and

friday from 15h00? 23h00

On the program:

July 13 to 17: Roosevelt district.

July 20 to 24: Quartier Pommelier.

July 27 to July 31: Place Carnégie Fargniers.

August 3 to August 7: Parc Sellier Quartier.

-Activities for all ages

-Big games every Wednesday

-Creative and cultural workshops on the history of the neighborhood and region

-Intergenerational activities

-Festive events every Friday

-Involvement of numerous partners

-Eco-responsible activities

Free admission.

Information on 03 23 57 11 27.

L’événement Quartiers d’été Tergnier a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard