Brocante à Tergnier Tergnier
Brocante à Tergnier Tergnier samedi 4 juillet 2026.
Tergnier
Brocante à Tergnier
Place de l’Herondelle Tergnier Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 06:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Rendez-vous le samedi 4 juillet de 6h à 18h Place de l’Hérondelle à Tergnier pour un grand vide-greniers/ brocante.
Buvette et restauration sur place.
Tarifs
1€ le mètre pour les particuliers
1.50€ le mètre pour les professionnels
Inscriptions au 06 41 55 57 39
Rendez-vous le samedi 4 juillet de 6h à 18h Place de l’Hérondelle à Tergnier pour un grand vide-greniers/ brocante.
Buvette et restauration sur place.
Tarifs
1€ le mètre pour les particuliers
1.50€ le mètre pour les professionnels
Inscriptions au 06 41 55 57 39 .
Place de l’Herondelle Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 6 41 55 57 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on Saturday, July 4, from 6 a.m. to 6 p.m. at Place de l’Hérondelle in Tergnier for a big yard sale and flea market.
Refreshments and food available on site.
Prices:
1? per meter for individuals
1.50? per meter for businesses
To register, call 06 41 55 57 39
L’événement Brocante à Tergnier Tergnier a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cœur de Picard
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