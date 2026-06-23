Tergnier

Brocante à Tergnier

Place de l’Herondelle Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 06:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Rendez-vous le samedi 4 juillet de 6h à 18h Place de l’Hérondelle à Tergnier pour un grand vide-greniers/ brocante.

Buvette et restauration sur place.

Tarifs

1€ le mètre pour les particuliers

1.50€ le mètre pour les professionnels

Inscriptions au 06 41 55 57 39

Rendez-vous le samedi 4 juillet de 6h à 18h Place de l’Hérondelle à Tergnier pour un grand vide-greniers/ brocante.

Buvette et restauration sur place.

Tarifs

1€ le mètre pour les particuliers

1.50€ le mètre pour les professionnels

Inscriptions au 06 41 55 57 39 .

Place de l’Herondelle Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 6 41 55 57 39

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English :

Join us on Saturday, July 4, from 6 a.m. to 6 p.m. at Place de l’Hérondelle in Tergnier for a big yard sale and flea market.

Refreshments and food available on site.

Prices:

1? per meter for individuals

1.50? per meter for businesses

To register, call 06 41 55 57 39

L’événement Brocante à Tergnier Tergnier a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cœur de Picard