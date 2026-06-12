Tergnier

Partir en livre

Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Rendez-vous les 9, 16, 23, 30 juillet pour le Partir en livre.

De 14h30 à 17h00.

Jeudi 9 juillet Tergnier Parc Sellier en cas de pluie Cour de l’école Malraux Rue Proudhon.

Jeudi 16 juillet Condren Parc de la mairie en cas de pluie Salle polyvalente Brunehaut.

Jeudi 23 juillet Sinceny Pôle Enfance Jeunesse Rue Achille Chemin.

Jeudi 30 juillet Tergnier Parc des Buttes Chaumont en cas de pluie Gymnase Charles Lentin Rue Beaumont.

Gratuit.

Informations

Tergnier 03 23 37 25 26.

Condren 03 23 38 18 84.

Sinceny 03 23 39 82 15.

Rendez-vous les 9, 16, 23, 30 juillet pour le Partir en livre.

De 14h30 à 17h00.

Jeudi 9 juillet Tergnier Parc Sellier en cas de pluie Cour de l’école Malraux Rue Proudhon.

Jeudi 16 juillet Condren Parc de la mairie en cas de pluie Salle polyvalente Brunehaut.

Jeudi 23 juillet Sinceny Pôle Enfance Jeunesse Rue Achille Chemin.

Jeudi 30 juillet Tergnier Parc des Buttes Chaumont en cas de pluie Gymnase Charles Lentin Rue Beaumont.

Gratuit.

Informations

Tergnier 03 23 37 25 26.

Condren 03 23 38 18 84.

Sinceny 03 23 39 82 15. .

Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26

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English :

Join us on July 9, 16, 23, and 30 for Partir en livre.

From 2:30 p.m. to 5:00 p.m.

Thursday, July 9: Tergnier, Parc Sellier—in case of rain, Cour de l’École Malraux, Rue Proudhon.

Thursday, July 16: Condren, Parc de la Mairie—in case of rain, Salle polyvalente Brunehaut.

Thursday, July 23: Sinceny Pôle Enfance Jeunesse, Rue Achille Chemin.

Thursday, July 30: Tergnier Parc des Buttes Chaumont—in case of rain, Charles Lentin Gymnasium, Rue Beaumont.

Free.

Information:

Tergnier 03 23 37 25 26.

Condren 03 23 38 18 84.

Sinceny 03 23 39 82 15.

L’événement Partir en livre Tergnier a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur de Picard