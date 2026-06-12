Spectacle pyrotechnique de la Frette Tergnier
Spectacle pyrotechnique de la Frette Tergnier mardi 14 juillet 2026.
Tergnier
Spectacle pyrotechnique de la Frette
Rue de la Prairie Tergnier Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Rendez-vous le 13 juillet 2026 à partir de 23h00 pour le spectacle pyrotechnique à la Frette.
Au programme
Spectacle pyrotechnique sur la bande son Electro vibes
Gratuit à partir de 19h00.
Informations au 03 23 57 11 27 .
Rendez-vous le 13 juillet 2026 à partir de 23h00 pour le spectacle pyrotechnique à la Frette.
Au programme
Spectacle pyrotechnique sur la bande son Electro vibes
Gratuit à partir de 19h00.
Informations au 03 23 57 11 27 . .
Rue de la Prairie Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 11 27
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English :
Join us on July 13, 2026, starting at 11:00 p.m. for the fireworks show at La Frette.
On the program:
Fireworks display set to the Electro Vibes soundtrack
Free admission starting at 7:00 PM.
For more information, call 03 23 57 11 27.
L’événement Spectacle pyrotechnique de la Frette Tergnier a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur de Picard
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