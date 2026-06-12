Spectacle pyrotechnique de la Frette Tergnier mardi 14 juillet 2026.

Tergnier

Spectacle pyrotechnique de la Frette

Rue de la Prairie Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 23:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Rendez-vous le 13 juillet 2026 à partir de 23h00 pour le spectacle pyrotechnique à la Frette.

Au programme

Spectacle pyrotechnique sur la bande son Electro vibes

Gratuit à partir de 19h00.

Informations au 03 23 57 11 27 .

Rendez-vous le 13 juillet 2026 à partir de 23h00 pour le spectacle pyrotechnique à la Frette.

Au programme

Spectacle pyrotechnique sur la bande son Electro vibes

Gratuit à partir de 19h00.

Informations au 03 23 57 11 27 . .

Rue de la Prairie Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 11 27

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English :

Join us on July 13, 2026, starting at 11:00 p.m. for the fireworks show at La Frette.

On the program:

Fireworks display set to the Electro Vibes soundtrack

Free admission starting at 7:00 PM.

For more information, call 03 23 57 11 27.

L’événement Spectacle pyrotechnique de la Frette Tergnier a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur de Picard