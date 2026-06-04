La vague du souvenir: 2 ème édition Tergnier mardi 14 juillet 2026.

Tergnier

La vague du souvenir: 2 ème édition

La Frette Tergnier Aisne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Rendez-vous le mardi 14 juillet 2026 à la Frette de Tergnier.

Au programme:

2ème édition à la Frette pour l’épreuve de natation en eau libre .

Championnat de l’Aisne.

Open Eau Libre.

4 épreuves:

-5km Départ 9h30 12€

-1500m Départ 11h30 9€

-500m Départ 14h30 6€

-3km Départ 15h30 3€

Buvette et restauration sur place.

Evénement ouvert aux non licenciés.

Accueil dès 1h15 avant votre départ.

Briefing obligatoire 15 minutes avant le départ.

Inscription avant le 12 juillet 2026.

Inscription sur place possible avec un supplément de 5€.

Informations au 06 35 42 41 64 ou sur le site https://www.ffneaulibre.fr/ calendrier

Rendez-vous le mardi 14 juillet 2026 à la Frette de Tergnier.

Au programme:

2ème édition à la Frette pour l’épreuve de natation en eau libre .

Championnat de l’Aisne.

Open Eau Libre.

4 épreuves:

-5km Départ 9h30 12€

-1500m Départ 11h30 9€

-500m Départ 14h30 6€

-3km Départ 15h30 3€

Buvette et restauration sur place.

Evénement ouvert aux non licenciés.

Accueil dès 1h15 avant votre départ.

Briefing obligatoire 15 minutes avant le départ.

Inscription avant le 12 juillet 2026.

Inscription sur place possible avec un supplément de 5€.

Informations au 06 35 42 41 64 ou sur le site https://www.ffneaulibre.fr/ calendrier .

La Frette Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 6 35 42 41 64

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English :

See you on Tuesday, July 14, 2026 at La Frette in Tergnier.

On the program:

2nd edition at La Frette for the open water swimming event.

Aisne Championship.

Open Water.

4 events:

-5km Start 9h30 12?

-1500m: Start 11:30am: 9?

-500m Start 14h30 6?

-3km Start 15h30 3?

Refreshments and catering on site.

Event open to non-members.

Welcome: from 1h15 before your start.

Compulsory briefing: 15 minutes before the start.

Registration before July 12, 2026.

On-site registration possible with a 5? surcharge.

Information on 06 35 42 41 64 or https://www.ffneaulibre.fr/ calendar

L’événement La vague du souvenir: 2 ème édition Tergnier a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cœur de Picard