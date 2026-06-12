Fête foraine de Fargniers Tergnier
Fête foraine de Fargniers Tergnier vendredi 10 juillet 2026.
Tergnier
Fête foraine de Fargniers
Tergnier Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-10
Rendez-vous du 10 au 14 juillet 2026 à la Place l’Hérondelle.
Au programme
Fête foraine.
Gratuit.
Informations au 03 23 57 11 27
Rendez-vous du 10 au 14 juillet 2026 à la Place l’Hérondelle.
Au programme
Fête foraine.
Gratuit.
Informations au 03 23 57 11 27 .
Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 11 27
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English :
July 10–14, 2026, at Place l’Hérondelle.
On the program:
Fairground festival.
Free admission.
For more information, call 03 23 57 11 27
L’événement Fête foraine de Fargniers Tergnier a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur de Picard
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