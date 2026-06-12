Tergnier

Fête foraine de Fargniers

Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-10

Rendez-vous du 10 au 14 juillet 2026 à la Place l’Hérondelle.

Au programme

Fête foraine.

Gratuit.

Informations au 03 23 57 11 27

Rendez-vous du 10 au 14 juillet 2026 à la Place l’Hérondelle.

Au programme

Fête foraine.

Gratuit.

Informations au 03 23 57 11 27 .

Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 11 27

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English :

July 10–14, 2026, at Place l’Hérondelle.

On the program:

Fairground festival.

Free admission.

For more information, call 03 23 57 11 27

L’événement Fête foraine de Fargniers Tergnier a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur de Picard