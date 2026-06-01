Chasseurs d’été Tergnier
Chasseurs d’été Tergnier samedi 20 juin 2026.
Tergnier
Chasseurs d’été
Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Rendez-vous le samedi 20 juin 2026 à 10h30 à la Médiathèque l’Oiseau Lire de Tergnier.
Au programme
Rencontre et dédicace de Soufiane Khaloua.
Informations au 03 23 37 25 26.
Rendez-vous le samedi 20 juin 2026 à 10h30 à la Médiathèque l’Oiseau Lire de Tergnier.
Au programme
Rencontre et dédicace de Soufiane Khaloua.
Informations au 03 23 37 25 26. .
Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26
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English :
Join us on Saturday, June 20, 2026, at 10:30 a.m. at the Lire Media Library in Tergnier.
On the agenda:
Meet-and-greet and book signing with Soufiane Khaloua.
For more information, call 03 23 37 25 26.
L’événement Chasseurs d’été Tergnier a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cœur de Picard
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