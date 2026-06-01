Tergnier

Chasseurs d’été

Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Rendez-vous le samedi 20 juin 2026 à 10h30 à la Médiathèque l’Oiseau Lire de Tergnier.

Au programme

Rencontre et dédicace de Soufiane Khaloua.

Informations au 03 23 37 25 26.

Rendez-vous le samedi 20 juin 2026 à 10h30 à la Médiathèque l’Oiseau Lire de Tergnier.

Au programme

Rencontre et dédicace de Soufiane Khaloua.

Informations au 03 23 37 25 26. .

Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26

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English :

Join us on Saturday, June 20, 2026, at 10:30 a.m. at the Lire Media Library in Tergnier.

On the agenda:

Meet-and-greet and book signing with Soufiane Khaloua.

For more information, call 03 23 37 25 26.

L’événement Chasseurs d’été Tergnier a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cœur de Picard