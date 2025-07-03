Notre jardin intérieur Tergnier
Notre jardin intérieur Tergnier samedi 30 mai 2026.
Notre jardin intérieur
1 Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30
2026-05-30
Atelier de création textile inspiré
du Petit Prince de Saint Exupéry
avec l’artiste textile Élisabeth
Hennuyer 0 .
1 Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26 mediatheque@ville-tergnier.fr
