Notre jardin intérieur Tergnier

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne

Gratuit

Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30

2026-05-30

Atelier de création textile inspiré
du Petit Prince de Saint Exupéry
avec l’artiste textile Élisabeth
Hennuyer 0  .

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26  mediatheque@ville-tergnier.fr

