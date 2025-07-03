Tanguy Pastureau, Un Monde Hostile (pour un coeur tendre) Tergnier

Tanguy Pastureau, Un Monde Hostile (pour un coeur tendre)

7 Rue Marceau Tergnier Aisne

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Menaces de mort sur les réseaux sociaux, agressivité dans les

rapports humains, coups de couteau qui partent à tort et à

travers, harcèlement scolaire et vente libre des doudounes sans

manches le monde est hostile.

Tanguy Pastureau le sait et il tente de se blinder face au

déferlement de haine. Seulement, c’est un homme sensible, au

coeur de beurre demi-sel. Et si finalement cette fragilité le plaçait

d’office dans la bonne équipe ? Celle des gens qui doutent.

Avec un humour décapant, Tanguy Pastureau se joue de tout et

nous démontre que l’on peut rire de tout, enfin presque, avec un

talent d’écriture sans pareil. 20 .

7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr

