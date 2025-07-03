Tanguy Pastureau, Un Monde Hostile (pour un coeur tendre) Tergnier
Tanguy Pastureau, Un Monde Hostile (pour un coeur tendre) Tergnier vendredi 5 juin 2026.
Tanguy Pastureau, Un Monde Hostile (pour un coeur tendre)
7 Rue Marceau Tergnier Aisne
Tarif : 20 – 20 –
20
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Menaces de mort sur les réseaux sociaux, agressivité dans les
rapports humains, coups de couteau qui partent à tort et à
travers, harcèlement scolaire et vente libre des doudounes sans
manches le monde est hostile.
Tanguy Pastureau le sait et il tente de se blinder face au
déferlement de haine. Seulement, c’est un homme sensible, au
coeur de beurre demi-sel. Et si finalement cette fragilité le plaçait
d’office dans la bonne équipe ? Celle des gens qui doutent.
Avec un humour décapant, Tanguy Pastureau se joue de tout et
nous démontre que l’on peut rire de tout, enfin presque, avec un
talent d’écriture sans pareil. 20 .
7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Tanguy Pastureau, Un Monde Hostile (pour un coeur tendre) Tergnier a été mis à jour le 2025-07-03 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard