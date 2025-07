Ma nuit à Beyrouth, Dyptique Théâtre Tergnier

En 2022, un an après l’explosion du port, un homme se rend

à Beyrouth pour y refaire son passeport. Il est libanais, cela

ne devrait être qu’une simple formalité. Mais, dans un pays

ravagé par les suites de la guerre et une crise économique sans

précédent, la simple formalité devient un chemin de croix :

une nuit, deux nuits, trois nuits debout dans la nuit noire et les

silhouettes balayées par les phares des voitures de la route toute

proche.

Alors il danse.

Et Aïda, sa compatriote et amie, raconte. Le duo emmène le public

dans le beau pays, si proche et si loin de nous, si mystérieux.

Ma nuit à Beyrouth est un beau spectacle dont on ne ressort pas

indifférents. Un hymne à la vie… 9 .

7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr

