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La Morissette Spectacle Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

La Morissette Spectacle Place du Champ de Foire Rémalard en Perche dimanche 27 septembre 2026.

Lieu : Place du Champ de Foire

Adresse : Espace Octave Mirbeau

Ville : 61110 Rémalard en Perche

Département : Orne

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Rémalard en Perche

La Morissette Spectacle

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Spectacle musical autour du Québec.

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau. Organisé par la commission culture de Rémalard-en-Perche.   .

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie  

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English : La Morissette Spectacle

L’événement La Morissette Spectacle Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-19 par OT CdC Coeur du Perche

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