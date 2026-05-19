La Morissette Spectacle Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

Rémalard en Perche

La Morissette Spectacle

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Spectacle musical autour du Québec.

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau. Organisé par la commission culture de Rémalard-en-Perche. .

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Morissette Spectacle

L’événement La Morissette Spectacle Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-19 par OT CdC Coeur du Perche