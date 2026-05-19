La Morissette Spectacle Place du Champ de Foire Rémalard en Perche
La Morissette Spectacle Place du Champ de Foire Rémalard en Perche dimanche 27 septembre 2026.
Rémalard en Perche
La Morissette Spectacle
Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Spectacle musical autour du Québec.
Pratique à l’Espace Octave Mirbeau. Organisé par la commission culture de Rémalard-en-Perche. .
Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie
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English : La Morissette Spectacle
L’événement La Morissette Spectacle Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-19 par OT CdC Coeur du Perche
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