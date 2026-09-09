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La mort en migration, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

mardi 6 octobre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

La mort en migration, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

La mort en migration Mardi 6 octobre, 16h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T16:00:00+02:00 – 2026-10-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-06T16:00:00+02:00 – 2026-10-06T17:30:00+02:00

Par la chaire DiANA-T, université Bordeaux Montaigne

La mort en migration

Avec Marc-Antoine Berthod, anthropologue, Valérie Cuzol, socioloque et Yassine Chaïb, sociologue. Modération : Akpemado Sodegla 

Que devient la mort lorsqu’elle survient loin du pays d’origine ? Comment familles, institutions et communautés font-elles face à la disparition d’un proche en migration ? 

Cette table-ronde explore la mort en contexte migratoire : rapatriement des corps, rites funéraires, identification des défunts, accompagnement des familles et mémoire des disparus. Le panel de spécialistes analysera les liens entre vivants et morts à travers les pratiques funéraires, les parcours des défunts et les expériences des proches, au-delà des frontières.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/432

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/432 »}]
Conférence

Cimetière musulman à Lyon © Akpemado Sodegla

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