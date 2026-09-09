La mort en migration, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

La mort en migration Mardi 6 octobre, 16h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T16:00:00+02:00 – 2026-10-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-06T16:00:00+02:00 – 2026-10-06T17:30:00+02:00

Par la chaire DiANA-T, université Bordeaux Montaigne

La mort en migration

Avec Marc-Antoine Berthod, anthropologue, Valérie Cuzol, socioloque et Yassine Chaïb, sociologue. Modération : Akpemado Sodegla

Que devient la mort lorsqu’elle survient loin du pays d’origine ? Comment familles, institutions et communautés font-elles face à la disparition d’un proche en migration ?

Cette table-ronde explore la mort en contexte migratoire : rapatriement des corps, rites funéraires, identification des défunts, accompagnement des familles et mémoire des disparus. Le panel de spécialistes analysera les liens entre vivants et morts à travers les pratiques funéraires, les parcours des défunts et les expériences des proches, au-delà des frontières.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/432

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/432 »}]

Conférence

Cimetière musulman à Lyon © Akpemado Sodegla